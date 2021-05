Semplici, un punto che vale contro un grande Napoli (Di domenica 2 maggio 2021) "Lo vedremo in seguito quanto vale questo punto contro il Napoli. In questo momento vale, perché diamo continuità alle tre vittorie delle scorse settimane e diamo continuità di prestazione e di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) "Lo vedremo in seguito quantoquestoil. In questo momento, perché diamo continuità alle tre vittorie delle scorse settimane e diamo continuità di prestazione e di ...

iosonorossoblu : @gringoserra78 Scelta difficile ma necessaria, perché diffidato. Non potevamo correre il rischio di non schierarlo… - infoitsport : Semplici: “Abbiamo strappato un punto a una grande squadra meritatamente” - giornaleradiofm : Semplici, un punto che vale contro un grande Napoli: (ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - 'Lo vedremo in seguito quanto vale q… - SardiniaPost : L'entusiasmo di Semplici dopo il pari: 'Punto che vale contro grande squadra' - AzzurrissimoTwi : ?? SKY. Parla Semplici: “Punto meritato contro la squadra più in forma del campionato” - -