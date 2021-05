Scudetto Inter, Conte esulta: 'Uno dei miei successi più importanti' (Di domenica 2 maggio 2021) MILANO - " Questo è di sicuro uno dei mie successi più importanti in carriera. Non era una scelta facile venire all'Inter dove comunque la squadra non era competitiva per vincere qualcosa di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 maggio 2021) MILANO - " Questo è di sicuro uno dei miepiùin carriera. Non era una scelta facile venire all'dove comunque la squadra non era competitiva per vincere qualcosa di ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - valentinolazaro : SCUDETTO! ?? Sapevo che ce l'avreste fatta! Congratulazioni ragazzi! ???? @Inter - raed_Inter : RT @dellas8427: #Inter - la sede dell’Inter in festa per lo scudetto. La dirigenza salta al grido “Chi non salta rossonero è” @fcin1908it h… - cadiamofelici : l’inter vince lo scudetto e noi abbiamo il filo, praticamente si è ribaltato tutto -