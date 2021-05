Resident Evil Village | la demo di 60 minuti è disponibile | su PC si può resettare il tempo – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 2 maggio 2021) Capcom ha pubblicato ladi 60disu PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia, ma su PC si puòil.. Capcom ha finalmente pubblicato l’attesadisu PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia. Inizialmente questa versione dimostrativa avrebbe dovuto essereper sole 24 ore, ma in seguito alle proteste dei fan Capcom ha prolungato ad una settimana la permanenza sui diversi store digitali. Per limitare le scoperte da parte dei giocatori, il publisher giapponese ha deciso di consentire solo 60 … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo...