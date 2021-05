Napoli-Cagliari 1-1 Fabbri regala il pareggio ai Sardi. L’arbitro ne combina di tutti i colori (Di domenica 2 maggio 2021) Napoli-Cagliari 1-1. Fabbri si dimostra un arbitro mediocre, e regala il pareggio ai Sardi. Nel finale prima concede 6 minuti di recupero, poi al pareggio dei Sardi fischia la fine della partita.Napoli-Cagliari, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Osimhen illude Gattuso e si vede annullare la rete del 2-0 per una spinta leggera su Godin. Ma nel finale c’è la beffa per i partenopei con Nandez che si fionda su un lancio in area e sorprende Hysaj e Meret per la rete dell’1-1. Fabbri PROTAGONISTA CONTRO IL Napoli Eroe in negativo della partita è L’arbitro Fabbri. fin dai primi minuti si intuisce che per il Napoli ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021)1-1.si dimostra un arbitro mediocre, eilai. Nel finale prima concede 6 minuti di recupero, poi aldeifischia la fine della partita., match della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Osimhen illude Gattuso e si vede annullare la rete del 2-0 per una spinta leggera su Godin. Ma nel finale c’è la beffa per i partenopei con Nandez che si fionda su un lancio in area e sorprende Hysaj e Meret per la rete dell’1-1.PROTAGONISTA CONTRO ILEroe in negativo della partita è. fin dai primi minuti si intuisce che per il...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - Antonio66378416 : @ParticipioPart Napoli Cagliari 1-1 man of the match mazzoleni... - gringoserra78 : RT @SardegnaG: meritato pari in extremis del #Cagliari a #Napoli con gol di Nandez e punto fondamentale per la salvezza dei rossoblù #Napol… -