MotoGP, per ora non è il Marc Marquez di un tempo. Tra cadute, ricadute e una ripresa molto lenta (Di domenica 2 maggio 2021) Un settimo e un nono posto. Sono questi i risultati di Marc Marquez da quando è tornato nel Mondiale MotoGP dopo un'assenza di dieci mesi. Lo spagnolo era caduto malamente a Jerez de la Frontera nella gara d'apertura del 2020, poi si era operato e aveva deciso di rientrare in pista la settimana successiva, ma quella mossa si è rivelata completamente sbagliata. L'alfiere della Honda si è dovuto sottoporre ad altri due interventi, è rimasto fuori per un anno, ha saltato le due gare in Qatar che hanno aperto la stagione 2021 e tra Portogallo e Spagna ha raccolto appena nove punti. Un bottino decisamente magro per un fuoriclasse del suo calibro. Ci si aspettava che potesse lottare subito per la vittoria, o quantomeno per il podio, invece il 28enne ha dovuto remare nelle retrovie, raccogliendo risultati non in linea con quelli a cui era ...

