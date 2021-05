Migranti, SeaWatch al quarto salvataggio: “Abbiamo più di 400 naufraghi a bordo”. Oltre 800 persone sbarcate in Italia in 48 ore (Di domenica 2 maggio 2021) “Le 97 persone sulla barca di legno a due piani erano già in mare da tre giorni. Fortunatamente siamo riusciti a portarli tutti sani e salvi a bordo”. La ong SeaWatch racconta così su Twitter il suo ultimo salvataggio, il quarto negli ultimi giorni nelle acque del Mediterraneo. “Ora Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro per gli Oltre 400 ospiti della SeaWatch 4?, aggiungono. In Italia nelle ultime 48 ore sono Oltre 800 i Migranti sbarcati: sabato e nella notte sono arrivati complessivamente 532 naufraghi a Lampedusa, salvati dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Oggi sono approdati sull’isola altri due barconi: in tutto sono ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) “Le 97sulla barca di legno a due piani erano già in mare da tre giorni. Fortunatamente siamo riusciti a portarli tutti sani e salvi a”. La ongracconta così su Twitter il suo ultimo, ilnegli ultimi giorni nelle acque del Mediterraneo. “Oraurgente bisogno di un porto sicuro per gli400 ospiti della4?, aggiungono. Innelle ultime 48 ore sono800 isbarcati: sabato e nella notte sono arrivati complessivamente 532a Lampedusa, salvati dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Oggi sono approdati sull’isola altri due barconi: in tutto sono ...

