Martina Miliddi non vuole la madre nella sua vita | ma la donna racconta una verità diversa

Martina Miliddi è stata una delle vere protagoniste di Amici 20. La ballerina tra le sue esibizioni criticatissime, la storia con Aka7even (che adesso è finita) e le discussioni con Alessandra Celentano ha sempre fatto parlare di sé. Recentemente a Verissimo l'ex alunna di Amici ha anche fatto delle confessioni sul rapporto molto particolare con sua madre. "Mio padre ho sempre provato ad omaggiarlo e ricordarlo con il ballo. Perché quando mi torna in mente e mi manca danzo. Quando ero una bambina mi guardava sempre ballare e si commuoveva. Adesso spero che mi stia guardando per quella che sono ora. Mia madre? Il nostro rapporto è molto complicato. Diciamo che è un legame in silenzio, non vorrei che facesse più parte della mia vita. Anche perché la mia vera mamma è la mia maestra di danza, che mi ha ...

