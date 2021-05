Maltempo a Firenze: albero cade su tre auto. Paura in via di Montorsoli (Di domenica 2 maggio 2021) I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio, 2 maggio 2021, a Firenze per diversi rami e alberi caduti a causa del forte vento. In particolare intorno alle 17.45 in via Giovanni da Montorsoli un albero è caduto su tre veicoli parcheggiati: Paura nella zona, ma nessuna persona è rimasta coinvolta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 maggio 2021) I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio, 2 maggio 2021, aper diversi rami e alberi caduti a causa del forte vento. In particolare intorno alle 17.45 in via Giovanni daunè caduto su tre veicoli parcheggiati:nella zona, ma nessuna persona è rimasta coinvolta L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Maltempo a Firenze: albero cade su tre auto. Paura in via di Montorsoli - Giulio_Firenze : RT @passarinic: Meno male che si puo andare in bar e ristoranti all’aperto #maltempo #grandine #verona - kio_avalon : @Giulio_Firenze Giulio che mi dici del weekend su Roma? Perché ho fatto programmi ma ho visto che ci si aspetta maltempo ?? -