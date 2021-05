Maldini su Donnarumma: "Trattativa per il rinnovo bloccata. Tifosi? Non decidono chi gioca" (Di domenica 2 maggio 2021) Paolo Maldini, dt del Milan, ha parlato dopo l'incontro tra Gianluigi Donnarumma e gli ultras rossoneri. Leggi su 90min (Di domenica 2 maggio 2021) Paolo, dt del Milan, ha parlato dopo l'incontro tra Gianluigie gli ultras rossoneri.

AntoVitiello : #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo moment… - AntoVitiello : Sul caso #Donnarumma parla #Maldini all'Ansa: 'Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congel… - AntoVitiello : 'E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del #Milan puo' decidere chi gioca e chi rinnova. Cert… - 3Maldinista : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i gi… - Jacop83 : Gli “ultrà” del Milan evidentemente hanno 18/20 anni, conoscono Totti e non Maldini…e solo perché hanno visto Spera… -