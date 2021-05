Maldini a Shevchenko | “Raccontare le tue gesta è difficilissimo” | News

FrancescoRaguni : RT @MilanNewsit: Maldini a Shevchenko: 'Raccontare le tue gesta con le parole credo che sia difficilissimo' - milansette : Maldini a Shevchenko: 'Raccontare le tue gesta con le parole credo che sia difficilissimo' - MilanNewsit : Maldini a Shevchenko: 'Raccontare le tue gesta con le parole credo che sia difficilissimo' - sportli26181512 : Maldini a Shevchenko: 'Raccontare le tue gesta con le parole credo che sia difficilissimo': 'Sei un grande amico: m… - PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Shevchenko

si racconta - Su chi non ha mai avuto dubbi? "Filippo Inzaghi è ossessionato dal calcio. ... Paolofu il primo a dire di fare attenzione, che il Liverpool non avrebbe mollato, anche ...Un incubo per tutti e anche per Andriy, che quella sera fallì un goal da zero metri e ... Paolofu il primo a dire di fare attenzione, che il Liverpool non avrebbe mollato, anche se ..."Sei un grande amico: mio, della mia famiglia e di tutta la famiglia rossonera. Raccontare le tue gesta con le parole credo che sia difficilissimo. Recentemente ho visto tutti i tuoi gol ...Le ultime notizie sul Milan. Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha speso delle bellissime parole nei confronti di Paolo Maldini ...