L’Inter è campione d’Italia: per i nerazzurri è il 19° Scudetto (Di domenica 2 maggio 2021) L’Inter è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. Un titolo che arriva con quattro giornate di Serie A ancora da giocare, grazie al pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Atalanta. Con la vittoria di ieri per 2-0 a Crotone, la squadra di Antonio Conte s’era portata a quota 82 punti. L’Atalanta, con il pareggio odierno, si ferma a 69, un distacco incolmabile. Con questo Scudetto, L’Inter mette fine al dominio finora incontrastato della Juventus, che aveva vinto gli ultimi nove campionati. Notizia in aggiornamento Leggi anche: Inter, ecco le combinazioni per lo Scudetto: la squadra di Conte può festeggiare già domani Super League verso il flop senza resa: «Noi nel giusto: il progetto è da rimodellare». Fuori le sei inglesi e L’Inter, in bilico le ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021)per la 19esima volta nella sua storia. Un titolo che arriva con quattro giornate di Serie A ancora da giocare, grazie al pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Atalanta. Con la vittoria di ieri per 2-0 a Crotone, la squadra di Antonio Conte s’era portata a quota 82 punti. L’Atalanta, con il pareggio odierno, si ferma a 69, un distacco incolmabile. Con questomette fine al dominio finora incontrastato della Juventus, che aveva vinto gli ultimi nove campionati. Notizia in aggiornamento Leggi anche: Inter, ecco le combinazioni per lo: la squadra di Conte può festeggiare già domani Super League verso il flop senza resa: «Noi nel giusto: il progetto è da rimodellare». Fuori le sei inglesi e, in bilico le ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - Corriere : L’Inter vince lo scudetto: è campione d’Italia per la diciannovesima volta - carmelonicolet4 : 16:50 #Inter campione d'italia 16+50 =66 come i punti della #Juventus l'ultima mazzata per i tifosi bianconeri #SassuoloAtalanta - lalojimjuarez : RT @Agenzia_Ansa: L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri approfittano del pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo e matematicamente vinco… -