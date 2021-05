L’AD RAI SALINI RISPONDE A FEDEZ: “IN RAI NON ESISTE E NON DEVE ESISTERE NESSUN SISTEMA” (Di domenica 2 maggio 2021) L’amministratore delegato Rai Fabrizio SALINI spiega con una nota ufficiale la posizione dell’azienda di Viale Mazzini in merito alla vicenda che ha visto protagonista il rapper FEDEZ al Concerto del 1 Maggio. In merito all’intervento di FEDEZ al Concerto del Primo Maggio, Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato FEDEZ né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo DEVE essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti. In questi tre anni ho sempre cercato in tutti i modi di garantire che in Rai fosse assicurata pluralità di voci e di opinioni perché ritengo sia il principale obiettivo della mission di Servizio pubblico. Lo testimonia la nostra programmazione tutti i giorni su tutti i ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 2 maggio 2021) L’amministratore delegato Rai Fabriziospiega con una nota ufficiale la posizione dell’azienda di Viale Mazzini in merito alla vicenda che ha visto protagonista il rapperal Concerto del 1 Maggio. In merito all’intervento dial Concerto del Primo Maggio, Rai3 ha spiegato di non aver mai censuratoné altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questoessere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti. In questi tre anni ho sempre cercato in tutti i modi di garantire che in Rai fosse assicurata pluralità di voci e di opinioni perché ritengo sia il principale obiettivo della mission di Servizio pubblico. Lo testimonia la nostra programmazione tutti i giorni su tutti i ...

