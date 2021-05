La monarchia inglese verso la fine, secondo l’esperta “non sopravviverà a William” (Di domenica 2 maggio 2021) Siamo allo stato finale della monarchia inglese? Lo ha predetto l’autrice della trilogia di Wolf Hall, Hilary Mantel, che al tabloid Mirror ha anticipato: “La monarchia non sopravviverà a William”. La monarchia britannica è sicuramente, di quelle poche sono rimaste, anche quella più antica con attualmente a capo la regina Elisabetta II che salì al trono alla morte di suo padre, re Giorgio VI, il 6 febbraio 1952. Una monarchia che sembra essere alla fine dovuta ai tempi che è sopravvissuta nel corso degli anni anche alla morte della principessa Diana ma che evidentemente non riesce a rigenerarsi al mondo che cambia in maniera veloce e che inghiotte anche le più radicate tradizioni come appunto quella della monarchia costituzionale del ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 maggio 2021) Siamo allo stato finale della? Lo ha predetto l’autrice della trilogia di Wolf Hall, Hilary Mantel, che al tabloid Mirror ha anticipato: “Lanon”. Labritannica è sicuramente, di quelle poche sono rimaste, anche quella più antica con attualmente a capo la regina Elisabetta II che salì al trono alla morte di suo padre, re Giorgio VI, il 6 febbraio 1952. Unache sembra essere alladovuta ai tempi che è sopravvissuta nel corso degli anni anche alla morte della principessa Diana ma che evidentemente non riesce a rigenerarsi al mondo che cambia in maniera veloce e che inghiotte anche le più radicate tradizioni come appunto quella dellacostituzionale del ...

