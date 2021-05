I tesori del Doge e non solo a Palazzo Vendramin Grimani

Leggi su cityroma

Dopo un anno di lavori, la Fondazione dell'Albero d'Oro apre per la prima volta al pubblico, il prestigioso edificio cinquecentesco gia? dimora nel '700 delPietro. Ai visitatori verrà offerto un inedito ed eclettico percorso espositivo che, attraverso le sale del primo piano nobile, lo condurra? alla scoperta della storia del, delle illustri famiglie che l'hanno abitato per sei secoli e degli interventi di restauro che l'hanno interessato negli ultimi mesi. Il racconto delle collezioni d'arte disperse, iniziate proprio dalla famiglia del, includera? un primo importante nucleo di dipinti appartenuti al, come il Ritratto di Andrea Contarini di Domenico Tintoretto, ...