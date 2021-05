Formazioni ufficiali Sassuolo Atalanta | Hateboer titolare | gioca Boga

(Di domenica 2 maggio 2021) Ledimatch valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré,; Defrel. All.: De Zerbi.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti;, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Pessina; Zapata. All.: Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Mihajlovic e #Iachini per #BolognaFiorentina - TuttoMercatoWeb : Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: gioca Orsolini. Iachini ritrova Bonaventura - GoalItalia : Le scelte di De Zerbi e Gasperini per #SassuoloAtalanta ?? - TuttoMercatoWeb : Napoli-Cagliari, formazioni ufficiali: Lozano titolare con Osimhen. Cragno torna fra i pali - SPress24 : Sassuolo-Atalanta, fuori Muriel a sorpresa. Le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LESASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. All. De Zerbi ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; ...NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso CAGLIARI (4 - 4 - 1): Cragno; Zappa, ...Torna il tandem d’ali della Dea, dopo oltre tre mesi di assenza: Gosens sulla sinistra e Hateboer sulla destra a crossare verso il tridente. Ecco tutte le scelte di mister Gasperini nell’11 titolare: ...Alle 15 andrà in scena la sfida tra il Napoli e il Cagliari: la prima lotta per la zona Champions, mentre gli ospiti sono a caccia di punti pesanti per la salvezza. Giornalista sportivo, nasce a Napol ...