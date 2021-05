Emanuele Rizzo | “Sono stanco di andare dietro ai colori | io apro anche all’interno”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 2 maggio 2021) di Monica De Santis “di, meteo e idiozie di ogni tipo… buone solo per far fallire le attività e portare all’esaurimento nervoso. È più di un anno. Basta mo’. Se la legge dice di buttarmi nel precipizio non la seguo solo perché è la legge. La Cantina è aperta. Da ora. P.s.: per chi volesse venire a fare il brillante….lassat sta…ca c fa mal a cap” E’ questo il messaggio che il titolare di Cantina Rebelde,?, ha postato ieri su Facebook, avvisando i suoi clienti che potranno accomodarsidel suo locale e soprattutto nel messaggio avvisale forze dell’ordine della sua decisione.? Decisione che purtroppo il titolare di ...