Donatella Raffai | dopo Chi l’ha visto | che fine ha fatto?

Leggi su kronic

(Di domenica 2 maggio 2021)aver presentato “Chi”, chehala conduttrice? Andiamo a scoprirlo insieme(Websource)Nata a Fabriano, comune dell’anconetano famoso per la fabbrica di carta, laproviene da una famiglia di nobili origini, insieme alla quale da giovane si è spostata diverse volte per impegni lavorativi da parte dei genitori.essersi stabilizzata definitivamente nella nostra capitale,ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice, recitando durante le riprese della pellicola diretta dal regista Alberto Lattuada intitolata “Dolci Inganni”, quando ancora non aveva compiuto la maggiore ...