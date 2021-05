Ddl Zan: cos’è la legge contro l’omotransfobia, qual è il testo e quando verrà approvata (Di domenica 2 maggio 2021) Il ddl Zan contro omotransfobia, misoginia e abilismo è nel calendario della Commissione Giustizia del Senato. Dopo settimane di battaglie fuori e dentro i palazzi della politica combattute a colpi di regolamento, flash mob, e prese di posizione via social, la proposta è passata con 13 voti contro 11. Appena due voti di scarto a sottolineare quello che in questi mesi di ostruzionismo era ormai chiaro: sul tema l’attuale maggioranza è divisa. legge Zan: cos’è e perché non è stata ancora approvata Da una parte i promotori, Pd, M5s, Leu, Iv, pronti ad arrivare fino in fondo per quella che ritengono “una battaglia di civiltà”, dall’altra il centrodestra compatto fa sapere che “la discussione sarà lunga e approfondita”. Si sono smarcati dai contrari solo gli azzurri più liberal, Gabriella Giammanco, Elio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 maggio 2021) Il ddl Zanomotransfobia, misoginia e abilismo è nel calendario della Commissione Giustizia del Senato. Dopo settimane di battaglie fuori e dentro i palazzi della politica combattute a colpi di regolamento, flash mob, e prese di posizione via social, la proposta è passata con 13 voti11. Appena due voti di scarto a sottolineare quello che in questi mesi di ostruzionismo era ormai chiaro: sul tema l’attuale maggioranza è divisa.Zan:e perché non è stata ancoraDa una parte i promotori, Pd, M5s, Leu, Iv, pronti ad arrivare fino in fondo per quella che ritengono “una battaglia di civiltà”, dall’altra il centrodestra compatto fa sapere che “la discussione sarà lunga e approfondita”. Si sono smarcati dai contrari solo gli azzurri più liberal, Gabriella Giammanco, Elio ...

