Daniele Silvestri prende posizione a favore di Fedez | “Penso che abbia fatto benissimo”

ROMA – "Penso che abbia fatto benissimo. Anche io avrei detto due paroline e non solo su quell'argomento, ma ieri ero in veste di tastierista (felicemente, sia chiaro) e lo spazio era di Max, non "mio". Ho parlato solo per ricordare Erriquez e credo fosse giusto così per una volta". E' quanto afferma Daniele Silvestri (foto) esprimendosi sul caso Fedez in risposta al commento di un utente che gli chiedeva appunto una sua opinione al riguardo.

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Silvestri Al Concertone l'omaggio a Erriquez della Bandabardò Un omaggio a Erriquez , anima della Bandabardò , scomparso per malattia lo scorso febbraio. Durante il concerto del Primo Maggio, Max Gazzè, Daniele Silvestri e Piero Pelù , hanno voluto ricordare l'artista e la sua musica reinterpretando uno dei brani più famosi della band, ' Se mi rilasso collasso '. "Tra i tanti che ci hanno lasciato ...

Concertone e censure, una storia che si ripete Nel 2003 è Daniele Silvestri a finire nel mirino : indossando una maglietta con il ritratto dell'allora premier Silvio Berlusconi, prima del brano "Il mio nemico" attaccò il governo per le sue ...

Daniele Silvestri: «In piazza con i lavoratori. Franceschini metta capienze in percentuale al luogo» Corriere della Sera Concertone e censure, una storia che si ripete I primi reprobi ufficiali sono Elio e le Storie Tese: era il 1991, seconda edizione. Durante "Sabbiature", parlarono di una vicenda giudiziaria che aveva riguardato Giulio Andreotti: la regia allora s ...

Musica e polemiche, Fedez scatenato. Pd: “Censura vergognosa, si dimettano” “La vergognosa censura della quale è rimasto vittima Fedez, ricorda metodi e atteggiamenti della tv di Stato che pensavamo di esserci lasciati alle spalle. Personalmente condivido totalmente le parole ...

