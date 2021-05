Covid, De Luca: “Obiettivo immunizzare tutta Napoli per luglio” (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Obiettivo per Napoli è di avere l’immunizzazione con doppia dose di tutta la città per il mese di luglio. Da oggi abbiamo anche questo enorme centro vaccinale a Capodichino, il più grande forse d’Italia e sicuramente il più attrezzato. Aspettiamo che mandino i vaccini”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugurando il nuovo hub vaccinale dell’hangar Atitech di Capodichino, condiviso da Asl Napoli 1, Asl Napoli 2 e Asl Napoli 3. “Ci muoviamo – spiega De Luca – in un contesto di difficoltà. Il personale fa uno sforzo enorme ma mancano i vaccini ad oggi siamo ancora sotto di 200.000, perché a gennaio accettammo che andavano più vaccini alle Regioni con popolazione più ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’perè di avere l’immunizzazione con doppia dose dila città per il mese di. Da oggi abbiamo anche questo enorme centro vaccinale a Capodichino, il più grande forse d’Italia e sicuramente il più attrezzato. Aspettiamo che mandino i vaccini”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Deinaugurando il nuovo hub vaccinale dell’hangar Atitech di Capodichino, condiviso da Asl1, Asl2 e Asl3. “Ci muoviamo – spiega De– in un contesto di difficoltà. Il personale fa uno sforzo enorme ma mancano i vaccini ad oggi siamo ancora sotto di 200.000, perché a gennaio accettammo che andavano più vaccini alle Regioni con popolazione più ...

