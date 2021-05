Concertone del Primo Maggio | Conte | “Sto con Fedez” Salvini | “Beghe della sinistra | ma chi augura la morte va curato”

lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - EnricoLetta : Sulla censura al #concertone del #primomaggio esigiamo subito chiarimenti e scuse da parte della RAI. Voglio ringra… - rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - Cabbot_ : RT @HuertDeAuteuil: Amici del cocadons indagate anche sul fatto che Fedez abbia delle mani, mi sembra un po’ sospetto. Una settimana fa ha… - FredMosby_ : RT @fdiciannove: ??Piccolo thread?? su censure varie e proteste avvenute nella storia del #concertone del #PrimoMaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Concertone del

'Le frasi che ho sentito (alPrimo Maggio, ndr) sono disgustose: chi augura la morte a chiunque va curato. Io stesso ricevo minacce. Poi chi aggredisce un omosessuale, un nero rischia già 16 anni di galera'. Lo ha ...Le adozioni omosessuali per me non sono all'ordinegiorno e voglio poter fare questa battaglia senza rischiare un processo. Io processo la violenza, non le ide e". FEDEZ AL/ Si può ...Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Twitter commenta l'intervento del cantante ieri al Concertone del Primo Maggio. "La musica è libertà, trasmette emozioni e ci aiuta a comprendere, ...Se pensavate che le polemiche fossero finite vi sbagliate di grosso, quella in atto tra Fedez e la Rai è la polemica più necessaria che si potesse fare. Ma Andiamo con ordine. Fedez sale sul palco del ...