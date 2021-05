Chiara Ferragni difende Fedez | “Sei stato coraggioso | contro tutto e tutti”

(Di domenica 2 maggio 2021) Caso: “” ”Devo dire che sono super fiera di, non potrei essere più fiera di così”. A dirlo in una storia su Instagram è. La influencer si è congratulata con il marito per il monologo sul Ddl Zan e sulla crisi del mondo dello spettacolo pronunciato al concerto del Primo Maggio. ”Avere il coraggio di andareper dire quello che si pensa non è cosa da poco”, ha scritto. E ancora: “Oggi anchegli altri possono accorgersi di quanto sei unico”. Il monologo dial concerto del Primo Maggio Il tentativo di ...

Caso Fedez, Ferragni: "Coraggioso, contro tutto e tutti" "Devo dire che sono super fiera di Fedez, non potrei essere più fiera di così". A dirlo in una storia su Instagr ...Chiara Ferragni fiera del marito Fedez per il discorso fatto sul palco del concerto del Primo Maggio.