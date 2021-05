Calcio | Inter campione | dal ko nel derby e in Champions alla cavalcata trionfale

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – L’d’Italia. Grazie al passo falso dell’Atalanta al Mapei Stadium i nerazzurri conquistano per la 19esima volta, la prima da 11 anni a questa parte, lo scudetto. Quella di Lukaku e compagni non è stata da subito una, nonostante le principali antagoniste, Juventus e Napoli, non abbiamo particolarmente brillato in questa stagione. I nerazzurri pur partendo favoriti ad inizio campionato, hanno avuto non pochi problemi, complice anche un sorprendente Milan, antagonista inaspettato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.