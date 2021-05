Beccato mentre tenta di disfarsi della ' stecca' appena acquistata

ktmjanex : La cosa che mi fa tremare dalla rabbia e che nessuno di questi coglioni si beccherà il virus mentre mia madre che e… - AntoMelk : @PBerizzi 200 idioti che sono andati a commemorare un traditore nel posto dove lo hanno beccato mentre scappava tra… - _alemirai : @justcassie13 Amo ho la mia ex crush che ha il suo balcone che affaccia sul mio. Mi ha beccato col turbante in test… - IvanRuggy : Solo ora noto che nella sigla della #F1, hanno beccato Perez di spalle mentre sta pisc*ando #portogueseGP - bi_disast3r : ho beccato la mia ragazza che scoppia a piangere mentre lavava a terra e tutto questo perché si era messa ad ascolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Beccato mentre

CataniaToday

...sembra più performante - e meno male che Ricciardo ancora non è a suo agio nel nuovo team -... Nikita Mazepin, il russo che forse sta in F1 solo per i soldi di papà e che a Portimao s'è...Lo spacciatore è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria,l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze ...I carabinieri di Casarano hanno tratto in arresto Salvatore Emanuele dopo un controllo. Ai domiciliari anche un uomo che ha aggredito i militari. A Ruffano denunce per tre amici multati per assembrame ...Galeotto e rivelatore fu il cambio di inquadratura. Già perché se sul palco del concertone del Primo Maggio c'è Francesco ...