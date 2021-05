Trovato in possesso di cocaina, 40enne arrestato a Napoli (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in corso San Giovanni a Teduccio hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento terminato in via Enrico Forzati dove l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti e Trovato in possesso di un involucro contenente 10 grammi circa di cocaina e 55 euro; inoltre, presso la sua abitazione, in un mobile della cucina, hanno rinvenuto un involucro con 1,5 grammi circa di marijuana, mentre nella sua auto sono stati trovati altri 41 involucri con circa 22 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.G.A., 40enne ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in corso San Giovanni a Teduccio hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento terminato in via Enrico Forzati dove l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti eindi un involucro contenente 10 grammi circa die 55 euro; inoltre, presso la sua abitazione, in un mobile della cucina, hanno rinvenuto un involucro con 1,5 grammi circa di marijuana, mentre nella sua auto sono stati trovati altri 41 involucri con circa 22 grammi die un bilancino di precisione.G.A.,...

