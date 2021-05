Treviso, la piccola Emma, 17 giorni, trovata morta nella culla. E nessuno ha capito perchè (Di sabato 1 maggio 2021) Tragedia nel Trevigiano: una bimba di appena 17 giorni trovata morta nella culla. Le cause sono ancora misteriose. Perdere un bambino è sempre una tragedia. Lo sanno bene i genitori della bimba deceduta per Covid dopo un mese in rianimazione. Ma ancora più straziante è perdere un figlio appena nato all’improvviso e senza una spiegazione. Una neonata di 17 giorni – Emma Grespan è morta nella sua culla. La tragedia si è consumata lo scorso 26 aprile a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano. La cosa più assurda e, al contempo straziante, è che ad oggi non si è ancora capita la causa del decesso. I genitori – riporta Leggo – sono entrambi giovanissimi, nessuno dei due ha ancora compiuto ... Leggi su formatonews (Di sabato 1 maggio 2021) Tragedia nel Trevigiano: una bimba di appena 17. Le cause sono ancora misteriose. Perdere un bambino è sempre una tragedia. Lo sanno bene i genitori della bimba deceduta per Covid dopo un mese in rianimazione. Ma ancora più straziante è perdere un figlio appena nato all’improvviso e senza una spiegazione. Una neonata di 17Grespan èsua. La tragedia si è consumata lo scorso 26 aprile a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano. La cosa più assurda e, al contempo straziante, è che ad oggi non si è ancora capita la causa del decesso. I genitori – riporta Leggo – sono entrambi giovanissimi,dei due ha ancora compiuto ...

