Temptation Island: ecco quando inizia e le novità del reality show (Di sabato 1 maggio 2021) Sta per tornare il reality show dell'estate: Temptation Island. quando inizierà? Chi saranno le nuove coppie che si metteranno in gioco? Antonella Elia e Pietro Delle Piane durante il loro falò di confrontoManca sempre all'inizio del reality show, Temptation Island, il programma prodotto dalla società di Maria De Filippi. Anche quest'anno rivedremo al timone della trasmissione Filippo Bisciglia, che, come sempre, starà vicino alle coppie di fidanzati che vorranno fare il famoso viaggio dei sentimenti. Solo poco tempo, è stato lo stesso conduttore, ospite del programma di Tommaso Zorzi, "Il punto Z", che ha parlato di quanto successe tra l'attore Pietro Delle Piane e la sua fidanzata Antonella Elia "Voi avete visto ...

