Senza rimorso - recensione (Di sabato 1 maggio 2021) Di funzionari dello Stato chiamati a pagare colpe non loro, di agenti segreti o militari costretti a compiere azioni estreme e poi chiamati a risponderne in prima persona, tutti accumunati dall'obbligo al silenzio, letteratura e cinema sono pieni. Senza considerare quando tali azioni sono costate ancora più lacrime e sangue perché ad essere coinvolti sono stati gli affetti più intimi. Tratto dal libro omonimo di Tom Clancy, del 1993, autore molto trasposto su grande schermo (la serie di film su Jack Ryan, Caccia a Ottobre rosso. Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo, Al vertice della tensione, Jack Ryan - L'iniziazione) e anche su piccolo (la serie sempre su Jack Ryan). arriva adesso Senza rimorso, centrato sul personaggio di John Clark, definito spin-off dei film su Ryan. Ma quanto alla trama, siamo ben lontani ... Leggi su eurogamer (Di sabato 1 maggio 2021) Di funzionari dello Stato chiamati a pagare colpe non loro, di agenti segreti o militari costretti a compiere azioni estreme e poi chiamati a risponderne in prima persona, tutti accumunati dall'obbligo al silenzio, letteratura e cinema sono pieni.considerare quando tali azioni sono costate ancora più lacrime e sangue perché ad essere coinvolti sono stati gli affetti più intimi. Tratto dal libro omonimo di Tom Clancy, del 1993, autore molto trasposto su grande schermo (la serie di film su Jack Ryan, Caccia a Ottobre rosso. Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo, Al vertice della tensione, Jack Ryan - L'iniziazione) e anche su piccolo (la serie sempre su Jack Ryan). arriva adesso, centrato sul personaggio di John Clark, definito spin-off dei film su Ryan. Ma quanto alla trama, siamo ben lontani ...

