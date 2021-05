Punto d' oro dello Spezia in casa Verona | al ' Bentegodi' è 1-1

GazzettadellaSp : Punto d'oro dello Spezia a Verona al termine di una gara di sofferenza - sportal_it : Saponara regala un punto d'oro allo Spezia - soundofBea : punto d'oro, bene così! - LiguriaNotizie : Verona-Spezia 1-1: Saponara gol: punto d’oro al Bentegodi - Acmor3 : @kikkokikka Noi siamo oro e a questo punto sarà brutto da dire ma meglio vendersi al miglior offerente ??solo così c… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto oro

Sette sconfitte nelle ultime otto uscite (quattro di fila), senza vittorie casalinghe da 5 gare: il Verona si è presentato ad affrontare lo Spezia cercando di mettere una tali dati da brividi. Non c'è riuscito nemmeno stavolta, fallendo l'obiettivo a cinque minuti dalla fine. Fino a quel momento stava difendendo l'1 - 0 meritamente, ottenuto grazie a un colpo ...16.57 Serie A, 34° turno: Verona - Spezia 1 - 1d'in casa Verona per il pericolante Spezia: al 'Bentegodi' è 1 - 1. Provedel vola dopo soli 18" sul mancino di Lasagna e al 26' evita il peggio su Salcedo (testa), che centra il palo nel nel ...Per la squadra di Italiano un pareggio pesante sulla complicata strada verso la salvezza Condividi 01 maggio 2021 Punto fondamentale in casa del Verona (reduce da quattro ko di fila) per il ...Si è concluso pochi minuti fa il primo anticipo della 34esima giornata tra l'Hellas Verona di Juric e lo Spezia di Italiano. 1-1- il risultato finale.