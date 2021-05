Primo maggio: la lotta per i diritti è la chiave, oggi come ieri (Di sabato 1 maggio 2021) Quest’anno più che in passato, il 1° maggio dovrebbe essere ricordato nei suoi principi fondanti: la lotta, il conflitto quale strumento a disposizione dei lavoratori per ottenere diritti che né il capitale né la politica concederebbero spontaneamente. Da troppo tempo invece assistiamo a una storpiatura della realtà, ad una falsificazione di questo giorno di festa, che non è più la memoria del valore delle lotte che ci hanno portato nell’era dei diritti. Per molti la festa del 1° maggio è stata da sempre percepita come un’allegra scampagnata, si spera nel ponte, così da prolungare i momenti di svago, i momenti di non lavoro. Per carità, tutto bello e lecito, però è ben lontano dall’onorare questa giornata, per cui forse basterebbe ritagliarsi un breve momento per ricordarne il senso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Quest’anno più che in passato, il 1°dovrebbe essere ricordato nei suoi principi fondanti: la, il conflitto quale strumento a disposizione dei lavoratori per ottenereche né il capitale né la politica concederebbero spontaneamente. Da troppo tempo invece assistiamo a una storpiatura della realtà, ad una falsificazione di questo giorno di festa, che non è più la memoria del valore delle lotte che ci hanno portato nell’era dei. Per molti la festa del 1°è stata da sempre percepitaun’allegra scampagnata, si spera nel ponte, così da prolungare i momenti di svago, i momenti di non lavoro. Per carità, tutto bello e lecito, però è ben lontano dall’onorare questa giornata, per cui forse basterebbe ritagliarsi un breve momento per ricordarne il senso, ...

Advertising

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - EnricoVerga : RT @manageritalia: #1maggio: l’ultima festa del vecchio lavoro. Voltiamo pagina? @Mario_Mantovani - terzodeboccio : @GiuliaTulla @FedeJill @Edda_luciano69 @rosariavenerus1 @stefano_b_l @Marco78595508 @13mari81 @Donato_pg… -