Nebbia in Calabria: il volo dell'Inter dirottato su Lamezia (Di sabato 1 maggio 2021) Lamezia - Contrattempo per i nerazzurri di Antonio Conte all'arrivo in Calabria . La fitta cotre di Nebbia che ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 1 maggio 2021)- Contrattempo per i nerazzurri di Antonio Conte all'arrivo in. La fitta cotre diche ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del...

Giorno_Milano : Nebbia in Calabria: il volo dell'Inter dirottato su Lamezia - infoitsport : Crotone Inter, nebbia all'arrivo in Calabria e atterraggio spostato - Bianca34874951 : RT @FusatoRiccardo: Certo che andare in Calabria a maggio e trovare la nebbia... - IlRamarro : @se_le_foto_di @Divino_2 Nebbia in Calabria...confermo - Alfonso0070 : RT @Mariapiacostant: Il Castello di Corigliano Calabro avvolto dalla nebbia #CoriglianoCalabro #Calabria #Cosenza #castello #nebbia https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Nebbia Calabria Inter, aereo dirottato a Lamezia per nebbia CROTONE - Contrattempo per l'Inter all'arrivo in Calabria. La fitta coltre che ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo Alitalia A319 proveniente da Milano Malpensa, a bordo del quale viaggiava la ...

Nebbia in Calabria: il volo dell'Inter dirottato su Lamezia Lamezia - Contrattempo per i nerazzurri di Antonio Conte all'arrivo in Calabria . La fitta cotre di nebbia che ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo Alitalia proveniente da Milano Malpensa , a bordo del quale viaggiava la ...

Reggio Calabria avvolta da una spettacolare nebbia notturna: l’ululato della “Lupa” in riva allo Stretto – FOTO e VIDEO MeteoWeb Inter a Crotone in pullman: la nebbia dirotta l'aereo a Lamezia Cambio di programma per la spedizione nerazzurra dopo il mancato funzionamento del sistema Ils all'aeroporto Sant'Anna ...

Inter, aereo dirottato a Lamezia per nebbia CROTONE - Contrattempo per l'Inter all'arrivo in Calabria. La fitta coltre che ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo Alitalia A319 proveniente da Milan ...

CROTONE - Contrattempo per l'Inter all'arrivo in. La fitta coltre che ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo Alitalia A319 proveniente da Milano Malpensa, a bordo del quale viaggiava la ...Lamezia - Contrattempo per i nerazzurri di Antonio Conte all'arrivo in. La fitta cotre diche ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo Alitalia proveniente da Milano Malpensa , a bordo del quale viaggiava la ...Cambio di programma per la spedizione nerazzurra dopo il mancato funzionamento del sistema Ils all'aeroporto Sant'Anna ...CROTONE - Contrattempo per l'Inter all'arrivo in Calabria. La fitta coltre che ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo Alitalia A319 proveniente da Milan ...