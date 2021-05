Milan-Benevento, la probabile formazione di Inzaghi | Serie A News (Di sabato 1 maggio 2021) Filippo Inzaghi ha ancora diversi dubbi di formazione per Benevento-Milan, gara che si giocherà stasera a San Siro Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 maggio 2021) Filippoha ancora diversi dubbi diper, gara che si giocherà stasera a San Siro

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - sportli26181512 : Milan-Benevento, i convocati: torna Ibrahimovic, out Mandzukic: Questi i convocati rossoneri per Milan-Benevento, 3… - notizie_milan : Verso Milan-Benevento: i convocati di Pioli - PianetaMilan : - MilanPress_it : I convocati rossoneri per Milan-Benevento: recuperano Calabria e Kjaer, assente Mandzukic ??? -