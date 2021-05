Milan-Benevento, gol di Theo Hernandez: ribattuta vincente, è 2-0 (VIDEO) (Di sabato 1 maggio 2021) Il Milan trova il gol del raddoppio. Nel match contro il Benevento, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i rossoneri siglano la rete del 2-0 grazie a Theo Hernandez che comincia l’azione, serve una meravigliosa palla a Zlatan Ibrahimovic che non ci pensa un secondo e tira in porta. Montipo respinge, ma sulla ribattuta arriva la rete praticamente a porta vuota da parte del terzino sinistro. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Iltrova il gol del raddoppio. Nel match contro il, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i rossoneri siglano la rete del 2-0 grazie ache comincia l’azione, serve una meravigliosa palla a Zlatan Ibrahimovic che non ci pensa un secondo e tira in porta. Montipo respinge, ma sullaarriva la rete praticamente a porta vuota da parte del terzino sinistro. In alto il. SportFace.

