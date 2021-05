Mancini: «Vincere l’Europeo? Possiamo farcela» (Di sabato 1 maggio 2021) Roberto Mancini ha parlato delle speranze azzurre nel prossimo Europeo. Tutto è possibile soprattutto con uno staff del genere Il tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale dove ha celebrato il trentennale dello scudetto con la sua Sampdoria. Ora però gli obiettivi sono altri, e a quanto pare Vincere l’Europeo assieme a due ex compagni in blucerchiato non è un’utopia: «Sono ancora molto legato a tutti i miei compagni dello Scudetto. Basti pensare che con Vialli e Lombardo lavoro nello staff della nazionale. Sarebbe bello Vincere ancora qualcosa con loro, siamo convinti di farcela se tutto va per il verso giusto. Basta niente per deludere, ma sarebbe una storia da sogno. Fantastico! Dopo trent’anni ancora noi» L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Robertoha parlato delle speranze azzurre nel prossimo Europeo. Tutto è possibile soprattutto con uno staff del genere Il tecnico dell’Italia Robertoha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale dove ha celebrato il trentennale dello scudetto con la sua Sampdoria. Ora però gli obiettivi sono altri, e a quanto pareassieme a due ex compagni in blucerchiato non è un’utopia: «Sono ancora molto legato a tutti i miei compagni dello Scudetto. Basti pensare che con Vialli e Lombardo lavoro nello staff della nazionale. Sarebbe belloancora qualcosa con loro, siamo convinti dise tutto va per il verso giusto. Basta niente per deludere, ma sarebbe una storia da sogno. Fantastico! Dopo trent’anni ancora noi» L'articolo proviene da Calcio News ...

