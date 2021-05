Karate, Premier League Lisbona 2021: la squadra di kata femminile combatterà per l’oro (Di sabato 1 maggio 2021) La seconda giornata della tappa di Lisbona (Portogallo) della Premier League 2021 di Karate regala poche soddisfazioni ai colori azzurri. Solamente la squadra di kata femminile si è conquistata la finale per la medaglia d’oro. Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti hanno centrato il miglior risultato (24.68) del girone in cui c’erano anche il Portogallo, la Spagna, la Francia e l’Egitto. Domani se la vedranno con la seconda squadra spagnola che oggi ha realizzato lo stesso identico punteggio delle azzurre. Nel kata maschile il miglior piazzamento è il settimo posto di Mattia Busato. Stesso discorso per le restanti categorie del kumitè. Nei -61kg Laura Pasqua è stata eliminata dalla canadese Haya Jumaa col ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) La seconda giornata della tappa di(Portogallo) delladiregala poche soddisfazioni ai colori azzurri. Solamente ladisi è conquistata la finale per la medaglia d’oro. Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti hanno centrato il miglior risultato (24.68) del girone in cui c’erano anche il Portogallo, la Spagna, la Francia e l’Egitto. Domani se la vedranno con la secondaspagnola che oggi ha realizzato lo stesso identico punteggio delle azzurre. Nelmaschile il miglior piazzamento è il settimo posto di Mattia Busato. Stesso discorso per le restanti categorie del kumitè. Nei -61kg Laura Pasqua è stata eliminata dalla canadese Haya Jumaa col ...

