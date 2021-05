Juventus, Andrea Pirlo snobba i successori e difende il figlio (Di sabato 1 maggio 2021) I successori li leggo da voi, non ho tempo per leggere i giornali. Io sto bene, ho parlato con la proprietà l'altro giorno. Abbiamo fatto una chiacchierata un po' su tutto come sempre, sono ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 1 maggio 2021) Ili leggo da voi, non ho tempo per leggere i giornali. Io sto bene, ho parlato con la proprietà l'altro giorno. Abbiamo fatto una chiacchierata un po' su tutto come sempre, sono ...

ZZiliani : Caro Andrea #Agnelli @andagn, lei pensa che scaricare le colpe delle malefatte #Juventus sui collaboratori, fingend… - juventusfc : Oggi, come ventisei anni fa. Andrea, sei e sarai per sempre con noi. ? ? - pisto_gol : Piena e totale solidarietà a Nicolò Pirlo e suo papà Andrea, con la speranza che questi delinquenti-perché non son… - AntCar10 : ANDREA #PIRLO RISPETTO ALLE OFFESE RICEVUTE DAL FIGLIO: 'Gli insulti a mio figlio? Dispiace per lui che non c'ent… - __turandot_ : @alei1004 @Marco_viscomi @Anakin77cr @LucianoMoggi @_grazy87 @DelPiero @juventitudine @beatriceletre GIOCATORE PREF… -