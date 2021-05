Inter | De Vrij | «Questo il merito di Conte Siamo diventati più uniti»

(Di sabato 1 maggio 2021) Stefan Deha parlato dopo la vittoria sul Crotone che dà quasi la matematica certezza dello Scudetto all’. Le sue parole Stefan Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone. «ci trasmette passione e voglia di vincere, il gruppo è unito perdel mister. Non abbiamo iniziato benissimo la stagione per alcuni motivi. Poi ciresi conto di cosa doveva cambiare,più. Ognuno cerca di aiutare l’altro, abbiamo lo spirito vincente. Così i risultati sono migliorati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cosmi(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (65' Eriksen), Darmian (65' Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (65' Sanchez). All. Conte Ammoniti:...Si è conclusa da poco la sfida tra Crotone e, vinta dai nerazzurri per 0 - 2, grazie alle reti di Eriksen e Hakimi . Al termine dell'incontro è intervenuto ai microfoni di Sky Stefan De, che ha sottolineato la forza del gruppo, che ...Su Instagram, intanto, il presidente Steven Zhang ha ringraziato la squadra, mentre De Vrij ha esaltato Conte: "Se lo spogliatoio è unito, il merito è suo".“Penso sia stato lo step di quest’anno, mantenere la pazienza e non diventare nervosi. Avere pazienza e sapere che prima o poi arriva il gol. Siamo riusciti a portare in casa una vittoria importante.