Incidente Marc Marquez: il video della drammatica caduta a Jerez. Honda distrutta (Di sabato 1 maggio 2021) 286 giorni dopo, Marc Marquez è caduto nuovamente a Jerez de la Frontera. L’otto volte campione del mondo, al secondo weekend di gara dal rientro dopo il lungo stop per infortunio, si è reso protagonista di un Incidente abbastanza violento e spettacolare nelle battute conclusive della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse della Honda aveva iniziato positivamente il turno mattutino, dimostrando un discreto passo con gomme usate prima di affrontare il time-attack finale con l’obiettivo di qualificarsi direttamente per il Q2. Proprio durante il giro veloce, che gli avrebbe presumibilmente consentito di entrare nella top10 della combinata, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) 286 giorni dopo,è caduto nuovamente ade la Frontera. L’otto volte campione del mondo, al secondo weekend di gara dal rientro dopo il lungo stop per infortunio, si è reso protagonista di unabbastanza violento e spettacolare nelle battute conclusiveterza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasseaveva iniziato positivamente il turno mattutino, dimostrando un discreto passo con gomme usate prima di affrontare il time-attack finale con l’obiettivo di qualificarsi direttamente per il Q2. Proprio durante il giro veloce, che gli avrebbe presumibilmente consentito di entrare nella top10combinata, ...

FormulaPassion : #MotoGP | #Jerez, gran spavento per Marc #Marquez #FP3 #SpanishGP ???? - Riky_Mira : Che spavento !!! Ho rivisto l'incidente di Salom ???? Fortunatamente Marc sta Bene #SpanishGP #Marquez #MarcMarquez - Flaccomen : RT @gponedotcom: Marc Marquez cade nelle FP3 e distrugge la propria Honda!: FOTOGALLERY - Prima caduta per lo spagnolo da quando è rientrat… - TPuant : RT @gponedotcom: Marc Marquez cade nelle FP3 e distrugge la propria Honda!: FOTOGALLERY - Prima caduta per lo spagnolo da quando è rientrat… - gponedotcom : Marc Marquez cade nelle FP3 e distrugge la propria Honda!: FOTOGALLERY - Prima caduta per lo spagnolo da quando è r… -