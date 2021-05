Griglia di partenza F1, GP Portogallo 2021: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 1 maggio 2021) Giornata di qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul difficile tracciato di Portimao un time-attack molto tirato, ricco di emozione su una pista molto complicata da interpretare. In aggiornamento… Griglia DI partenza GP Portogallo F1 2021 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.968 4 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.490 4 3 Lando NORRIS McLaren+0.513 4 4 Esteban OCON Alpine+0.618 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.682 36 Charles LECLERC Ferrari+0.801 4 7 Carlos SAINZ Ferrari+0.845 3 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 3 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.002 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.084 4 11 George RUSSELL Williams+1.141 412 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.248 4 13 Fernando ALONSO Alpine+1.488 4 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.495 4 15 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Giornata didel GP del, terzo round del Mondialedi F1. Sul difficile tracciato di Portimao un time-attack molto tirato, ricco di emozione su una pista molto complicata da interpretare. In aggiornamento…DIGPF11 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.968 4 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.490 4 3 Lando NORRIS McLaren+0.513 4 4 Esteban OCON Alpine+0.618 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.682 36 Charles LECLERC Ferrari+0.801 4 7 Carlos SAINZ Ferrari+0.845 3 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 3 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.002 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.084 4 11 George RUSSELL Williams+1.141 412 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.248 4 13 Fernando ALONSO Alpine+1.488 4 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.495 4 15 ...

zazoomblog : F1 Gp Portogallo Portimao 2021 la griglia di partenza: i risultati delle qualifiche - #Portogallo #Portimao… - sportface2016 : Griglia di partenza #Moto2 #SpanishGP Jerez 2021: prima pole stagionale per #Gardner - lillydessi : LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: alle 16.00 le qualifiche, sfida Verstappen-Hamilton per la pole - OA Sport… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Spagna in DIRETTA: griglia di partenza 2° Morbidelli 4° Bagnaia 17° Valentino Rossi - #MotoGP… - GladinoroRifici : Le Ferrari di @Carlossainz55 e di @Charles_Leclerc riusciranno a prendere la terza fila nella griglia di partenza o… -