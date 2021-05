Coppa di Germania | Dortmund in finale | 5 - 0 all' Holstein Kiel

Alfo98136460 : RT @SkySport: BORUSSIA DORTMUND-KIEL 5-0 Risultato finale ? ? #Reyna (16') ? #Reyna (23') ? #Reus (26') ? #Hazard (32') ? #Bellingham (42')… - gemin_steven98 : RT @SkySport: BORUSSIA DORTMUND-KIEL 5-0 Risultato finale ? ? #Reyna (16') ? #Reyna (23') ? #Reus (26') ? #Hazard (32') ? #Bellingham (42')… - Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: Finale di Coppa di Germania #POKAL Dortmund-Lipsia In semifinale Dortmund 5-0 al Kiel (che nei 16esimi aveva fatto fuori… - RSIsport : ?? Saranno Borussia Dortmund e Lipsia a contendersi la Coppa di Germania. I gialloneri hanno sconfitto per 5-0 l'Ho… - TheRealDaniBoyz : RT @SkySport: BORUSSIA DORTMUND-KIEL 5-0 Risultato finale ? ? #Reyna (16') ? #Reyna (23') ? #Reus (26') ? #Hazard (32') ? #Bellingham (42')… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Germania

DORTMUND () - Il Borussia Dortmund va in finale didi: non riesce all' Holstein Kiel la seconda impresa nella competizione: dopo aver eliminato il Bayern Monaco, la squadra di Ole Werner, unica squadra non di Bundesliga ancora in corsa ...Nella finale del sincro dal trampolino da 3 metri femminile alladel Mondo di Tokyo 2021 di ... Hanno conquistato il pass per Tokyo anche, Stati Uniti e Gran Bretagna. Esclusa invece la ...La squadra di Terzic domina il match del Signal Iduna Park con cinque gol già nel primo tempo: appuntamento il 13 maggio all'Olympiastadion contro il Lipsia ...Il Borussia Dortmund si è qualificato per la finale di Coppa di Germania battendo al penultimo atto l'Holstein Kiel, squadra di 2a Bundesliga, con un perentorio 5-0, risultato maturato tutto quanto ne ...