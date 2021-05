Caso Schwazer | Wada e World Athletics escludono la partecipazione a Tokyo

Leggi su sportface

(Di sabato 1 maggio 2021) Alex Schwarzer non partecipare alle Olimpiadi di, con ogni probabilità, come stabilito recentemente da(agenzia mondiale antidoping) e, contrarie a concedere permissioni particolari all’atleta azzurro. Secondo quanto giunto da fonti legali a Losanna, difatti, il marciatore italiano non avrà il permesso ufficiale per vivere i Giochi Olimpici, in quanto condannato a una dura squalifica di 8 anni per doping, atto peraltro recidivo.si era detto convinto di poter ottenere il pass per le Olimpiadi, contando sulla Giustizia sportiva, sebbene essa stessa non gli abbia certamente teso una mano di aiuto. Notizia tutt’altro che confortante per l’altoatesino, senza dubbio deluso per i risvolti della situazione specifica. SportFace.