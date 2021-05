Carte per un anno in mano a Davigo. Lui ora si difende e spara su Greco (Di sabato 1 maggio 2021) L'ex pm contro il procuratore capo di Milano. Ma parlò del fascicolo anche con il pg Salvi, che spiega: "Non disse che aveva i verbali". Lanzi (Csm): "Nessuno si fida più di nessuno" Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 maggio 2021) L'ex pm contro il procuratore capo di Milano. Ma parlò del fascicolo anche con il pg Salvi, che spiega: "Non disse che aveva i verbali". Lanzi (Csm): "Nessuno si fida più di nessuno"

