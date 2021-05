Bufera sul Csm per i verbali segreti Ermini | manovre per screditare toghe

ciropellegrino : «Su #Durigon più che una bufera un venticello», dice #Salvini la cui idea è : «Vicenda uscita per sviare sul caso… - Tg3web : Una nuova bufera sul Consiglio superiore della magistratura: atti coperti da segreto finiti a componenti del Csm e… - RaiNews : Nuova bufera sul #csm, l'Associazione nazionale magistrati. 'Inquietante diffusione dei verbali, fare subito chiare… - MARC081_ : RT @ciropellegrino: «Su #Durigon più che una bufera un venticello», dice #Salvini la cui idea è : «Vicenda uscita per sviare sul caso #Bepp… - M5Giulia : RT @ciropellegrino: «Su #Durigon più che una bufera un venticello», dice #Salvini la cui idea è : «Vicenda uscita per sviare sul caso #Bepp… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sul

Sulla vicenda interviene il Procuratore Generale della Cassazione Salvi che vuole avviare un' indagine disciplinare per il vicepresidente del Csm Ermini. L'Anm parla di vicenda inquietanteNellaè finito Noel Clarke, 45enne attore, sceneggiatore e regista londinese di radici ... ma noto anche per diverse interpretazionigrande schermo e alcune esperienze teatrali, Noel ...Bufera in vista a Cernobbio sul progetto di costruire, nell’area delle ex Grafiche Dotti tra via V Giornate e Via Manzoni, due condomini di otto piani ciascuno a cui si potrebbero aggiungere due altri ...Non bastava lo scandalo Palamara con le sue rivelazioni sui vertici della magistratura. Ora dobbiamo assistere alla vicenda dei corvi del Csm. Vicenda complicata e difficile da decifrare, ma che - al ...