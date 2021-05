Biglietti Internazionali d’Italia 2021 ottavi | quarti | semifinali e finali | come funziona?

Leggi su sportface

(Di sabato 1 maggio 2021) GliBNLandranno in scena dal 9 al 16 maggio, nel consueto palcoscenico di Roma, evento prestigioso e atteso dagli appassionati di tennis nostrani. Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute, ha annunciato la possibilità di permettere l’afflusso di pubblico a partire daglidi finale, in accordo con il CTS. Gli spalti potranno essere occupati da un massimo del 25% della capienza disponibile, dato però ugualmente rilevante e particolarmente positivo per gli atleti italiani; Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e ogni altro talento azzurro potranno contare sulla spinta del pubblico capitolino. Rispetto all’edizione 2020 degli, nelpotranno esser seguiti un totale di 15 incontri, esattamente 12 in ...