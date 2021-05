Arisa | «L’amore non ha sesso»

Leggi su iodonna

(Di sabato 1 maggio 2021) Le chiedi in che momento della vita è erisponde: «Contenta. Felice. Con un ragazzo che mi ama. Ha presente la persona che la chiami e ti racconta tutto quello che ha fatto? La persona che ti cerca? Che ti dice: mi manchi? O: sei bella?».: i cambi di look, le canzoni, i momenti intimi guarda le foto «Andrea c’è fin troppo» Non dovrebbe essere la normalità in una coppia? Non lo è. A volte, stiamo con persone che si disinteressano di noi e, se non hai un’autostima forte, è un casino, arrivi a pensare di non valere niente. Dirci che dobbiamo amare noi stesse ...