Ancora irresponsabili a Bologna: multati in 22 per un party segreto e violazione del coprifuoco (Di sabato 1 maggio 2021) Il mancato rispetto per chi ha perso la vita è preoccupante: lo si può notare negli assembramenti senza regole e nelle feste clandestine organizzate. Ancora c'è molto da pedalare per uscire dalla ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) Il mancato rispetto per chi ha perso la vita è preoccupante: lo si può notare negli assembramenti senza regole e nelle feste clandestine organizzate.c'è molto da pedalare per uscire dalla ...

Nipelle1 : RT @1205fiorella: @PetrazzuoloF @cpetruccioli @EnricoLetta @ItaliaViva Parliamo dei respiratori acquistati in Cina?delle inutili primule? N… - 5stecche : RT @1205fiorella: @PetrazzuoloF @cpetruccioli @EnricoLetta @ItaliaViva Parliamo dei respiratori acquistati in Cina?delle inutili primule? N… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @1205fiorella: @PetrazzuoloF @cpetruccioli @EnricoLetta @ItaliaViva Parliamo dei respiratori acquistati in Cina?delle inutili primule? N… - Caramel89409333 : RT @1205fiorella: @PetrazzuoloF @cpetruccioli @EnricoLetta @ItaliaViva Parliamo dei respiratori acquistati in Cina?delle inutili primule? N… - Laila76913893 : RT @1205fiorella: @PetrazzuoloF @cpetruccioli @EnricoLetta @ItaliaViva Parliamo dei respiratori acquistati in Cina?delle inutili primule? N… -