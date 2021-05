1 maggio, Lega contro Fedez: “No a show politico nel concerto” (Di sabato 1 maggio 2021) “Se Fedez userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l’intero costo dell’evento”. La Lega gioca d’anticipo, in attesa che Fedez salga sul palco del concerto del Primo maggio a Roma. Il rapper, nelle ultime settimane, si è espresso più volte sul tema del Ddl Zan. “Con 945.000 posti di lavoro persi in un anno e la disoccupazione giovanile al 33%, se davvero il signor Federico Leonardo Lucia deciderà di promuovere la propria figura attaccando Lega e Vaticano, sarà un insulto al 1 maggio. Non si usano i diritti dei lavoratori per promuovere la propria immagine e fare ulteriori profitti”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) “Seuserà a fini personali ildel 1per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l’intero costo dell’evento”. Lagioca d’anticipo, in attesa chesalga sul palco deldel Primoa Roma. Il rapper, nelle ultime settimane, si è espresso più volte sul tema del Ddl Zan. “Con 945.000 posti di lavoro persi in un anno e la disoccupazione giovanile al 33%, se davvero il signor Federico Leonardo Lucia deciderà di promuovere la propria figura attaccandoe Vaticano, sarà un insulto al 1. Non si usano i diritti dei lavoratori per promuovere la propria immagine e fare ulteriori profitti”, ...

