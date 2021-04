Vaccini: una sola dose o due? Chi farà il richiamo e quando? Cosa dicono gli esperti (Di venerdì 30 aprile 2021) La campagna vaccinale prosegue e molte sono le domande che medici e scienziati si stanno ponendo sul richiamo, ovvero la seconda dose del vaccino. A rispondere ad alcuni dubbi è il virologo e direttore del Cnr di Pavia Giovanni Maga su Repubblica. Primo dubbio: La seconda dose è proprio necessaria? “Tutte le persone vaccinate – spiega Maga – anche con due dosi, in teoria potrebbero infettarsi, ma avranno una malattia con pochi o nessun sintomo. Perché con questi Vaccini ci si riferisce a probabilità di avere malattia sintomatica. Inoltre tutti gli studi hanno dimostrato che le due dosi difendono al 100 per cento dal rischio di morte. Infine la persona vaccinata, anche se si infetta, ha una probabilità di contagiare molto inferiore rispetto a una non vaccinata”. Secondo dubbio: quali ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) La campagna vaccinale prosegue e molte sono le domande che medici e scienziati si stanno ponendo sul, ovvero la secondadel vaccino. A rispondere ad alcuni dubbi è il virologo e direttore del Cnr di Pavia Giovanni Maga su Repubblica. Primo dubbio: La secondaè proprio necessaria? “Tutte le persone vaccinate – spiega Maga – anche condosi, in teoria potrebbero infettarsi, ma avranno una malattia con pochi o nessun sintomo. Perché con questici si riferisce a probabilità di avere malattia sintomatica. Inoltre tutti gli studi hanno dimostrato che ledosi difendono al 100 per cento dal rischio di morte. Infine la persona vaccinata, anche se si infetta, ha una probabilità di contagiare molto inferiore rispetto a una non vaccinata”. Secondo dubbio: quali ...

