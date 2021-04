Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 11:10 (Di venerdì 30 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e viene ritrovato in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e del meno 40 morti e 150 feriti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte hanno affollato evento religioso israeliano sul Monte Nerone in Galilea alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando con loro altri partecipanti e innescando una mazza in cui a decine sono rimasti schiacciati prime informazioni non confermate parlano di un cedimento strutturale si celebra la festività ebraica di Lag baomer presso la tomba del rabbino shimon bar yochai le condoglianze del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli al popolo d’Israele Tu sei come la norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo dei pass con il rischio di interpretazioni magari in buona fede che però abbiano l’effetto di estenderne è in mente il perimetro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021)dailynews radiogiornale e viene ritrovato in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e del meno 40 morti e 150 feriti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte hanno affollato evento religioso israeliano sul Monte Nerone in Galilea alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando con loro altri partecipanti e innescando una mazza in cui a decine sono rimasti schiacciati prime informazioni non confermate parlano di un cedimento strutturale si celebra la festività ebraica di Lag baomer presso la tomba del rabbino shimon bar yochai le condoglianze del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli al popolo d’Israele Tu sei come la norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo dei pass con il rischio di interpretazioni magari in buona fede che però abbiano l’effetto di estenderne è in mente il perimetro ...

Agenzia_Ansa : Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati,… - fanpage : La variante indiana arriva anche in Friuli Venezia Giulia. - Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - CorriereCitta : Roma, «Correte c’è un ragazzo con una pistola»: nei guai un 24enne - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, manifestazione il 1 maggio a supporto dei lavoratori) è stato pubblicato su: Tempo Str… -