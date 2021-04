Toh | Mediaset omaggia i 100 anni del PCI!

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’omaggio di B. al sogno comunista Il Giornale, pagina 24, NDelbecchi. Ma allora ha ragione Silvio, asono tutti comunisti, infatti l’omaggio più affettuoso al centenario del Pci arriva dalla galassia di Cotogno: II sogno di una cosa, in onda su Focus stasera e domani primo maggio. Toni Capuozzo si è inventato un road movie, genere principe della nostalgia; ha caricato il vecchio compagno di Fgci, VDe Lucia, a bordo di un pulmino Uaz e insieme hanno fatto il giro dei luoghi simbolo di quello che fu il partito comunista più forte dell’Europa occidentale. Dalle Frattocchie alla Bolognina passando per Sesto San Giov, il Lingotto, l’Italsider, la Romagna rossa di Ligabue, la tomba di Pasolini a Casarsa… Un atlante di illusioni, pentimenti, rimpianti e speranze dure a morire. Il gioco delle parti ...

La nostra rassegna stampa: proprio così, su Focus, in due puntate, stasera e domani, va in onda "Il sogno di una cosa".